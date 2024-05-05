Специалисты МТО подготовили десятки тысяч куличей и пасхальных яиц для бойцов СВО | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 07:43 Специалисты МТО подготовили десятки тысяч куличей и пасхальных яиц для бойцов СВО Минобороны: специалисты МТО приготовили десятки тысяч куличей и пасхальных яиц

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Специалисты МТО российской группировки войск «Запад» подготовили десятки тысяч куличей и пасхальных яиц, сообщила пресс-служба Минобороны. Пасхальные угощения получат как бойцы тыловом и базовом районе, так и на линии боевого соприкосновения.

«Своими силами выпекаем куличи в базовых лагерях в тыловых районах полков. До войск они доставляются транспортом подвоза. Каждый военнослужащий отметит праздник — в базовом районе, в районе восстановления боеспособности и на линии боевого соприкосновения. Совместно с военнослужащими, которые выпекают хлеб, мы попробовали замесить тесто, добавить туда цукаты, изюм. Глазурь изготовили из сахара и использовали красивую посыпку», — сообщил начальник продовольственной службы с позывным «Кипр».

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Куличи готовили из натуральных продуктов. Корочку полили сгущенкой. Яйца украсили наклейками и покрасили специальными красками.

В зоне спецоперации следят за тем, чтобы военнослужащие питались разнообразно и вкусно не только в Пасху.

«У нас даже хлеб выпекается как белый, так и луковый, чесночный, морковный. Выпекаем также пирожки, при наличии продуктов — пиццу, сдобу. Военнослужащие получают более разнообразное питание в рамках установленных норм», — добавил «Кипр».

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