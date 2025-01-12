«Спасибо, что бросили в Рождество». Плененные под Кураховом солдаты ВСУ обратились к командирам

Сдавшиеся в плен в Курахове солдаты ВСУ обратились к своему командованию. Видео с их заявлением опубликовал телеканал «Звезда» .

«Спасибо начальству, что нас бросили. В Рождество», — говорит один из солдат Украины в кадре.

Ранее стало известно, что шестнадцать солдат ВСУ сложили оружие под Кураховом. Об этом сообщил телеканал RT, который опубликовал и видео с военнопленными.

На записи один из украинских солдат говорит, что после начала боя им «стало очень страшно». По его словам, бойцы взвода поняли, что здесь они могут умереть. Начальство, добавил солдат, отказывало подразделению в выводе с позиций.

Затем солдаты этого взвода увидели листовки с призывом сдаться, их сбросили с беспилотника. Украинцы связались с российской стороной по указанному номеру и заявили о готовности сложить оружие. ВС РФ взяли в плен 16 человек.

Ранее штурмовик с позывным Маныч рассказал, что украинские военные под Кураховом испытывали серьезные проблемы с провиантом.