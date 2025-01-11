Украинские военные из-за отсутствия провианта на позициях под Курахово ели кофе. Об этом РИА «Новости» заявил штурмовик из отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск с позывным Маныч.

По его словам, у плененных боевиков ВСУ были черные зубы. Когда их спросили об этом, оказалось, что военнослужащие ели кофе, так как ничего другого не было.

«Я говорю, почему у тебя зубы черные? Он говорит: „Мы кофе ели, у нас ни воды, ни еды, ничего не было, ни сигарет, ни связи, ничего вообще“», — отметил Маныч.

Российские штурмовики захватили сеть окопов, в том числе четыре ДОТа и два бомбоубежища. Группа не понесла потерь. Военные ликвидировали семь солдат ВСУ, а еще двоих взяли в плен.

Ранее Маныч рассказал, как вместе с сослуживцами проложил 300-килограммовый пешеходный мост через ледяную воду Кураховского водохранилища. Ширина конструкции составляла примерно 12-14 метров. Переправу пришлось устанавливать под обстрелами ВСУ.