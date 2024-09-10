Пожилые супруги из села Русская Конопелька в Курской области во время нападения Вооруженных сил Украины прятались в подвале дома. После спасения они подарили российским военным свой автомобиль, чтобы вывозить других пострадавших, сообщило РИА «Новости».
Местная жительница по имени Надежда рассказала журналистам, как вместе с мужем провела в подвале дома больше двух недель. Когда позволила обстановка, военные вывезли их в более безопасное место. Пенсионеры решили передать им свой автомобиль Lada 2113.
«Машину отдали российским военным, чтоб они вывозили раненных. Наши же», — сказала женщина.
Подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу и напали на Курскую область 6 августа. «Известия» сообщили, что к 3 сентября в пункты временного размещения выехали более 10 тысяч жителей региона.
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Спасенные из подвала курские пенсионеры подарили военным свою машину
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