Спасенные из подвала курские пенсионеры подарили военным свою машину

Пожилые супруги из села Русская Конопелька в Курской области во время нападения Вооруженных сил Украины прятались в подвале дома. После спасения они подарили российским военным свой автомобиль, чтобы вывозить других пострадавших, сообщило РИА «Новости» .

Местная жительница по имени Надежда рассказала журналистам, как вместе с мужем провела в подвале дома больше двух недель. Когда позволила обстановка, военные вывезли их в более безопасное место. Пенсионеры решили передать им свой автомобиль Lada 2113.

«Машину отдали российским военным, чтоб они вывозили раненных. Наши же», — сказала женщина.

Подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу и напали на Курскую область 6 августа. «Известия» сообщили, что к 3 сентября в пункты временного размещения выехали более 10 тысяч жителей региона.