Украинская «авантюра» в Курской области показала безысходное положение ВСУ. Такое мнение выразил обозреватель Захари Йост в журнале National Interest .

По словам журналиста, одной из основных целей такой вылазки было отвлечение российских войск, чтобы ВС РФ не продвинулись дальше. Однако план провалился — военные России скоро освободят подконтрольный ВСУ город Красноармейск (украинское название — Покровск), считает Йост.

«У Украины заканчиваются люди, техника и, в конечном счете, время. Это вторжение свидетельствует о том, что украинское руководство понимает это», — заявил обозреватель.

Он отметил, что когда Украина столкнется с «медленным, но верным мучительным поражением», то начнет предпринимать наиболее отчаянные шаги. Украинская сторона хочет любыми способами втянуть США в конфликт.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут «удерживать» часть территории Курской области. По его словам, американское правительство якобы не знало о готовящейся вылазке военных Украины под Курском.