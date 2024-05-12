Спасатели завершили эвакуацию дома в Белгороде, где обрушился подъезд | 360°

12 мая 2024, 16:10
Спасатели завершили эвакуацию дома в Белгороде, где обрушился подъезд
Оперативные службы сообщили о завершении эвакуации дома в Белгороде
Эвакуацию высотки на улице Щорса в Белгороде, где 12 мая произошло частичное обрушение из-за падения обломков украинской ракеты, завершили. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Завершена полная эвакуация дома. Нескольких жильцов пострадавших подъездов эвакуировали с коленчатых подъемников», — поделился собеседник агентства.
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Власти Белгорода подготовили три пункта временного размещения на 600 человек. Сейчас спасатели устанавливают местонахождение 10 человек, которые могли находиться в здании в момент ЧП.
По предварительным данным, удар по жилым кварталам Белгорода ВСУ нанесли из Харьковской области. Специалисты приступили к технической экспертизе получившего повреждения здания.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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