Спасатели завершили эвакуацию дома в Белгороде, где обрушился подъезд | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 16:10 Спасатели завершили эвакуацию дома в Белгороде, где обрушился подъезд Оперативные службы сообщили о завершении эвакуации дома в Белгороде РИА «Новости»

Читать 360 в

Эвакуацию высотки на улице Щорса в Белгороде, где 12 мая произошло частичное обрушение из-за падения обломков украинской ракеты, завершили. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Завершена полная эвакуация дома. Нескольких жильцов пострадавших подъездов эвакуировали с коленчатых подъемников», — поделился собеседник агентства.

Реклама

Власти Белгорода подготовили три пункта временного размещения на 600 человек. Сейчас спасатели устанавливают местонахождение 10 человек, которые могли находиться в здании в момент ЧП.

По предварительным данным, удар по жилым кварталам Белгорода ВСУ нанесли из Харьковской области. Специалисты приступили к технической экспертизе получившего повреждения здания.