Спасатели обнаружили тело второго сотрудника, погибшего при ударе по Волгограду
Спасатели обнаружили тело второго работника предприятия, который погиб при ракетной атаке ВСУ на Волгоград. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в телеграм-канале администрации Волгоградской области.
«Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия — в ходе работ обнаружено тело. <…> Состояние госпитализированных остается стабильным», — сообщил Бочаров.
В Воронеже украинские боевики 22 июня атаковали промышленное предприятие. Тело шестой жертвы нашли 23 июня. В больницах города остается 21 пострадавший.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил 23–25 июня днями траура в регионе по погибшим при атаке ВСУ. Гусев отметил, что ВСУ нанесли этот удар именно 22 июня — в годовщину нападения нацистской Германии на СССР.