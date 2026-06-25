Число погибших при ударе ВСУ по Воронежу возросло до шести

Под завалами после удара ВСУ по Воронежу нашли тело еще одной погибшей. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале .

Таким образом, общее число жертв — шесть. Поисковые работы на этом завершились. В четырех больницах остается 21 пострадавший.

«Хочу сказать спасибо самим воронежцам, не растерявшимся в сложной ситуации и проследовавшим в укрытия, а также всем нашим службам, которые в кратчайшее время оказались на месте ЧС», — подчеркнул губернатор.

Ракетная атака на город произошла 22 июня. Пострадало одно из промышленных предприятий. При этом большого числа жертв удалось избежать благодаря слаженным действиям сотрудников предприятия и экстренных служб.

Сегодня в регионе завершается трехдневный траур по погибшим. Семьи жертв атаки получат по миллиону рублей компенсации из регионального бюджета, а пострадавшие — по 300 тысяч.