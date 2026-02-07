Мощный пожар вспыхнул под Тверью после ночного удара дронов

Мощные взрывы и возгорание произошли в Конаковском районе Тверской области в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил телеграм-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, первые взрывы были слышны около 3:30 и продолжались длительное время. Всего очевидцы насчитали более 10 хлопков, а в небе до этого был слышен звук моторов.

Позже в стороне поселка Редкино появилось задымление и начался пожар. В том направлении уже выехало несколько пожарных расчетов.

Врио губенатора региона Виталий Королев подтвердил возгорание в телеграм-канале.

«Ночью 7 февраля в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий Конаковского округа. На настоящее время информация о пострадавших отсутствует», — написал глава Тверской области.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские боевики нанесли комбинированный удар по энергетической инфраструктуре региона. Противник применил РСЗО HIMARS и беспилотники.