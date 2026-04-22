Спасатели эвакуировали 39 жителей дома с обрушенным подъездом в Сызрани

Жителей пострадавшего от удара беспилотника дома в Сызрани эвакуировали прибывшие на место спасатели. Об этом заявил глава пресс-службы самарского главка МЧС Мирослав Пивень .

Он подчеркнул, что в результате попадания летательного аппарата в четырехэтажном жилом доме частично рухнул подъезд.

«На месте вызова спасены четыре человека, один из которых — ребенок. В результате происшествия погибли два человека», — заявил Пивень.

Всего из здания эвакуировали 39 жильцов. Для приема пострадавших спасатели развернули пункт временного размещения, где люди получают всю необходимую помощь, включая работу с психологами.

К ликвидации последствий обрушения спасатели привлекли дополнительные аэромобильные группы от самарского главка и Волжского спасательного центра МЧС России. Всего на месте работают 317 специалистов и 73 единиц техники.

По предварительным данным, людей под завалами не осталось.

Запущенные с территории Украины беспилотники атаковали Сызрань в ночь на среду, 22 апреля. Один из дронов попал в жилой дом и разрушил подъезд. Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, пострадали 12 человек, трем из которых потребовалась госпитализация.

В пресс-службе МЧС заявили, что в ходе разбора завалов частично разрушенного подъезда нашли тела двух погибших.