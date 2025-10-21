Ответственную за оборону Сумской области группу войск «Курск» Вооруженных сил Украины возглавил офицер, под руководством которого при нападении на Курскую область погибли сотни военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

«Группу войск „Курск“ возглавил командир восьмого корпуса десантно-штурмовых войск полковник Дмитрий Волошин, известный тем, что практически полностью сточил 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду в Курской области, будучи комбригом», — сказал он.

Волошин, по информации инсайдера, сознательно отправлял в бой необученных солдат. Из-за его халатности погибли сотни украинцев.

«Курск» действует в Сумской области. От восьмого корпуса туда командированы менее половины приписанных бригад, а именно 71-я отдельная егерская, 80-я отдельная десантно-штурмовая и 95-я отдельная десантно-штурмовая в неполном составе.

Погибших боевиков в Курской области хоронили взводами прямо в блиндажах, рассказал ранее командир одного из подразделений российского спецназа «Ахмат». Родственники покойных просили выдать останки.