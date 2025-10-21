Сознательно сгубивший бригаду полковник ВСУ пошел на повышение
Ответственную за оборону Сумской области группу войск «Курск» Вооруженных сил Украины возглавил офицер, под руководством которого при нападении на Курскую область погибли сотни военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщил источник РИА «Новости».
«Группу войск „Курск“ возглавил командир восьмого корпуса десантно-штурмовых войск полковник Дмитрий Волошин, известный тем, что практически полностью сточил 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду в Курской области, будучи комбригом», — сказал он.
Волошин, по информации инсайдера, сознательно отправлял в бой необученных солдат. Из-за его халатности погибли сотни украинцев.
«Курск» действует в Сумской области. От восьмого корпуса туда командированы менее половины приписанных бригад, а именно 71-я отдельная егерская, 80-я отдельная десантно-штурмовая и 95-я отдельная десантно-штурмовая в неполном составе.
Погибших боевиков в Курской области хоронили взводами прямо в блиндажах, рассказал ранее командир одного из подразделений российского спецназа «Ахмат». Родственники покойных просили выдать останки.