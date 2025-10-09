Командир «Ахмата» раскрыл, как хоронили бойцов ВСУ под Курском

Командир Аид: под Курском тела бойцов ВСУ закопали по принципу игры в «Тетрис»

Тела бойцов ВСУ, вторгнувшихся в Курскую область, утрамбовали и закопали в блиндажах как детали в игре «Тетрис». Об этом заявил в Telegram-канале командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

По его словам, он устал слушать нытье родственников боевиков ВСУ, просящих выдать им тела.

«Да нет, не передадим. Пусть валяются. А сколько их еще закопано в блиндажах…ух…вы бы оценили этот тетрис», — написал Аид.

Кроме того, добавил, что в этом им пригодилась геометрия. Им приходилось помещать тела «взводами в один маленький блиндаж, чтобы не воняли».

Ранее Аид рассказал, что спецназ «Ахмат» лишился свыше 1500 человек в ходе боев за освобождение курского приграничья. Ни на одном направлении подразделение не несло таких потерь. Командир также добавил, что аналогичная ситуация была в Белгородской области, но не уточнил, сколько там людей потеряли.