Создателя огнеметного дрона ВСУ ликвидировали в зоне СВО

Разработчика огнеметного беспилотника ВСУ «Дракон» ликвидировали в зоне спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка» со ссылкой на украинские социальные сети.

Украинский военный под ником «Рядовой Фикс» сообщил о гибели командира с позывным Джек.

«В свои годы мастерски управлял разными видами БПЛА и изобретал новые конструкции, делился идеями», — написал он.

По словам украинского боевика, это плохая новость и страшная утрата.

ВСУ впервые применили огнеметные дроны в начале сентября. Беспилотники снаряжали расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа, достигающей температуры 2200 градусов по Цельсию, а потом выжигали лесопосадки с позициями ВС РФ.

Ранее российские разведчики из батальона «Мантикора» изобрели снаряд «Дракон», способный уничтожать цели на расстоянии нескольких сотен метров, а также поражать укрытия и блиндажи украинских боевиков. Боеприпас действует как зажигалка.