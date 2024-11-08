Создателя огнеметного дрона ВСУ ликвидировали в зоне СВО
«Изнанка»: ВС РФ уничтожили создателя огнеметного дрона ВСУ «Дракон»
Разработчика огнеметного беспилотника ВСУ «Дракон» ликвидировали в зоне спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка» со ссылкой на украинские социальные сети.
Украинский военный под ником «Рядовой Фикс» сообщил о гибели командира с позывным Джек.
«В свои годы мастерски управлял разными видами БПЛА и изобретал новые конструкции, делился идеями», — написал он.
По словам украинского боевика, это плохая новость и страшная утрата.
ВСУ впервые применили огнеметные дроны в начале сентября. Беспилотники снаряжали расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа, достигающей температуры 2200 градусов по Цельсию, а потом выжигали лесопосадки с позициями ВС РФ.
Ранее российские разведчики из батальона «Мантикора» изобрели снаряд «Дракон», способный уничтожать цели на расстоянии нескольких сотен метров, а также поражать укрытия и блиндажи украинских боевиков. Боеприпас действует как зажигалка.