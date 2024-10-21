«Звезда»: разведчики изобрели снаряд «Дракон» с горючей смесью

Бойцы разведбатальона «Мантикора» представили новые средства поражения противника. Одним из их изобретений стал снаряд, названный «Шутихой», который способен уничтожать цели на расстоянии нескольких сотен метров и используется для поражения блиндажей и укрытий ВСУ, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Также был разработан снаряд под названием «Дракон», который действует как зажигалка. Оператор дрона, подлетая к укреплениям врага, выливает горючую смесь, что приводит к полному сгоранию позиций.

В лаборатории подразделение анализирует вражеские дроны-камикадзе и технологии радиоэлектронной борьбы. Несмотря на усилия противника, бойцы находят новые подходы для решения возникших задач. Командир отделения связи с позывным Капрал объяснил, что враг так настойчиво пытается разрушить нашу связь, потому что без нее нет возможности к управлению.