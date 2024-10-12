Извергающие раскаленный металл «дроны-драконы» создали на Украине

NYT: на Украине создали беспилотники с термитным зарядом

Для украинских боевиков создали беспилотные летательные аппараты, которые сбрасывают раскаленный металл. Об этом сообщила газета The New York Times .

Технология предусматривает внедрение в дроны термитных зарядов, которые способны выбросить металл, нагретый до температуры 2427 градусов по Цельсию.

Термитная смесь является порошкообразной смесью алюминия, меди или магния с оксидами различных металлов, которая сгорает с выделением большого количества тепла и света.

При горении такой заряд образует жидкий расплавленный шлак с температурой около 2400 градусов по Цельсию. Температура может стать еще выше в случае применения более сильных окислителей.

Дроны выбрасывают расплавленный металл на позиции, прежде чем разбиться. Пламя поджигает растительность и лесные массивы, которые используют для укрытия.

Ранее стало известно, что потери ВСУ на Курском направлении превысили 22 тысячи человек.