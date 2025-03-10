Совет депутатов Подольска наградил волонтеров за помощь бойцам СВО

Еще 14 волонтеров в Подольске получили медали и почетные грамоты за активную гражданскую позицию и помощь защитникам, находящимся в зоне специальной военной операции. Отличившихся наградили депутаты Наталья Квашенникова, Олег Паскарь, Алексей Стулов.

Медаль совета депутатов округа «За плодотворный труд» вручили сотруднику теротдела администрации округа в Климовске Галине Никитиной, пенсионерам Кларе Шишовой, Валентине Мохначевой и Наталье Васильевой.

Почетные грамоты получили Галина Солопова, Ольга Воробьева, Татьяна Рогутова, Лидия Латыпова, Галина Савилова, а также Леван Гарибов, Михаил Рейдес, Ольга Никулина, Наталья Пушкина, Наталья Сафронова.

Отмеченные медалями и почетными грамотами горожане регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи и одежды для бойцов специальной военной операции. Помимо этого, они привлекают других жителей Подольска. Недавно активисты отправили порядка 600 килограммов гуманитарного груза в Белгородскую область для 69-го мотострелкового полка.

Каждый желающий может помочь военнослужащим, находящимся на фронте. Теплые вещи, продукты питания, средства гигиены и другое принимают в волонтерском центре на улице Ульяновых, дом № 1, а также в сортировочном пункте на Парковой улице, дом № 34. Подробности можно узнать по номеру: 8 (4967) 50-04-93.