Почти 11 тонн гуманитарного груза отправили из Подольска бойцам СВО

Первый замглавы Подольска Владимир Кравцов, сотрудники компании «БиФреш» и неравнодушные жители микрорайона Климовск отправили защитникам на фронт порядка 11 тонн гуманитарной помощи. Посылки передали в Белгородскую область бойцам 69-го мотострелкового полка.

Компания «БиФреш», которая возводит сейчас в Подольске завод по производству консервов по программе импортозамещения, передала военнослужащим около 10 тонн овощей и фруктов. Помимо этого, предприятие выделило фуру, в которой груз доставили к месту назначения.

В машину также загрузили порядка 600 килограммов продуктов и вещей, которые принесли неравнодушные жители Подольска. Они положили в посылки теплую одежду, средства гигиены, консервированные фасоль и кукурузу, окопные свечи, сети и многое другое.

Отметим, что жители микрорайона Климовск городского округа Подольск регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции. Они поблагодарили руководителя муниципалитета Григория Артамонова и администрацию округа за поддержку и помощь с доставкой посылок адресатам.