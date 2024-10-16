Панические заявления главы МИД Финляндии Элины Валтонен стали подтверждением стремлений НАТО эскалировать конфликт на Украине. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета и геополитэксперт Туомас Малинен в социальной сети X.

Валтонен ранее описал возможные последствия победы России на Украине. По его мнению, успех российской армии станет провалом для Запада, который привыкли считать якобы сдерживающей силой. Также в интервью Financial Times финский министр обратился к европейским государствам с прзывом усилить поддержку Украины.

«Вот нам и показали: НАТО придется пойти на эскалацию в совершенно безумной манере из-за того, что приближающаяся победа России лишит блок всякого авторитета», — отметил Малинен.

Аналитик добавил, что финские власти поступили бездумно, позволив вовлечь себя в разрушительные планы НАТО. Политика альянса стала угрозой для безопасности в Европе, заключил эксперт.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в НАТО будет означать прямой конфликт альянса с Россией. Именно поэтому венгерские власти даже не рассматривают вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.