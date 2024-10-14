Сийярто назвал причину, которая спровоцирует начало прямого конфликта России и НАТО

Вступление Украины в НАТО будет означать прямой конфликт блока с Россией, поэтому в повестке дня Венгрии нет пункта о членстве республики в Североатлантическом альянсе. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Он обратил внимание, что с начала конфликта на Украине Венгрия обозначила красные линии. Одна из них — сделать все, чтобы избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией.

«Если Украина станет членом НАТО, это будет означать прямую конфронтацию между НАТО и Россией. А это будет означать Третью мировую войну. Мы просто хотим этого избежать. Поэтому для нас этот вопрос (вступления Украины в НАТО — прим. ред.) не существует в повестке дня», — подчеркнул Сийярто.

Большинство его коллег из НАТО при встрече с представителями Украины допускают вступление республики в блок. Однако в кулуарах признаю, что это невозможно, рассказал он.

Замглавы МИД Александр Грушко ранее говорил о том, что США навязали своим союзникам членство Украины в НАТО. Он назвал ситуацию геополитическим проектом Соединенных Штатов.