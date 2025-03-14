Сотрудница музея погибла при ударе ВСУ по Судже

Хинштейн сообщил о гибели сотрудницы музея при ударе ВСУ по Судже

Вооруженные силы Украины в ходе очередной атаки по Судже нанесли удар по зданию краеведческого музея. Жертвой обстрела стала сотрудница учреждения, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«По освобожденной Судже нанесен сознательный удар, который пришелся по зданию краеведческого музея — памятника архитектуры конца XIX века (так называемый дом Чупилова)», — написал он.

Хинштейн заявил, что погибшая сотрудница музея оставалась в Судже во время оккупации. Сегодня женщина пришла в учреждение, чтобы осмотреть его состояние.

Врило губернатора добавил, что еще двое работников музея получили ранения. Само историческое здание полностью уничтожено.

Ранее стало известно, что в ходе эвакуации жителей Суджи ранение получил бывший глава Суджанского района Курской области Александр Богачев. Минобороны объявило об освобождении Суджи днем 14 марта.