Бывший глава Суджанского района пострадал при эвакуации мирных жителей

Экс-глава Суджанского района Богачев был ранен во время эвакуации жителей

Бывший глава Суджанского района Курской области Александр Богачев получил ранение в ходе эвакуации жителей Суджи. Об этом он сообщил РИА «Новости» .

Богачев отметил, что его здоровью в настоящее время ничего не угрожает. Он покинул пост в ноябре прошлого года на фоне недовольства его работой со стороны местного населения.

«Да нормально, жить будем. Сегодня с ребятами 54 человека вывезли из Суджи. Завтра тоже планируем продолжить», — рассказал Богачев.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн накануне сообщил, что из Суджи эвакуировали 68 граждан. Всех осмотрели медики, никому экстренная госпитализация не потребовалась.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее доложил президенту Владимиру Путину, что военные освободили более 86% территории Курской области, занятой ранее противником.