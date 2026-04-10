Сотрудников военкомата поздравили с профессиональным праздником в Коломне

Работники военных комиссариатов России отметили профессиональный праздник, службе в этом году исполнилось 108 лет. Торжественное мероприятие в Коломне организовали на территории военкомата.

Сотрудники военного комиссариата в городском округе Коломна встретили очередную годовщину на рабочем месте. Времени, чтобы принять поздравления, было не так много, ведь на плечах специалистов лежит проведение призывной кампании, работа с ветеранами и военными пенсионерами, поддержка семей пропавших без вести военнослужащих, увековечивание памяти погибших героев, патриотическое воспитание молодежи.

Поблагодарить за преданность делу в этот непростой период сотрудников ведомства прибыли ветераны военной службы и представители администрации округа.

«Ваша работа — это труд. Вы несете ответственность за судьбы молодых людей, которые становятся защитниками нашей страны. Пусть каждый день приносит вам удовлетворение от проделанной работы. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и продвижения, так сказать, по служебной лестнице», — обратился к виновникам торжества советник главы Коломны Дмитрий Глодов.