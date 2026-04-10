Сотрудников военкомата поздравили с профессиональным праздником в Коломне
Работники военных комиссариатов России отметили профессиональный праздник, службе в этом году исполнилось 108 лет. Торжественное мероприятие в Коломне организовали на территории военкомата.
Сотрудники военного комиссариата в городском округе Коломна встретили очередную годовщину на рабочем месте. Времени, чтобы принять поздравления, было не так много, ведь на плечах специалистов лежит проведение призывной кампании, работа с ветеранами и военными пенсионерами, поддержка семей пропавших без вести военнослужащих, увековечивание памяти погибших героев, патриотическое воспитание молодежи.
Поблагодарить за преданность делу в этот непростой период сотрудников ведомства прибыли ветераны военной службы и представители администрации округа.
«Ваша работа — это труд. Вы несете ответственность за судьбы молодых людей, которые становятся защитниками нашей страны. Пусть каждый день приносит вам удовлетворение от проделанной работы. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и продвижения, так сказать, по служебной лестнице», — обратился к виновникам торжества советник главы Коломны Дмитрий Глодов.
Коллектив коломенского военкомата регулярно пополняют новые кадры. Среди них и участники специальной военной операции. На празднике в честь 108-й годовщины ведомства бывшим бойцам вручили памятные медали и удостоверения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.
Отметим, что коломенское отделение Ассоциации на сегодняшний день насчитывает уже 88 человек, и каждому из них оказывают всестороннюю помощь и поддержку, в том числе и в сфере трудоустройства. Так, бывшие военнослужащие на постоянной основе посещают различные организации и предприятия округа в рамках программы «Промышленный туризм», и такие экскурсии уже приносят свои первые положительные результаты.