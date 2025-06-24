Сотрудники ТЦК заблокировали одессита с годовалым ребенком в машине

Страна.ua: ТЦК в Одессе заблокировали мужчину в авто с годовалым ребенком

В Одессе сотрудники полиции и военкомата остановили автомобиль с мужчиной и годовалым ребенком внутри. Они потребовали, чтобы отец поехал с ними в военкомат. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Военкомы и полиция заблокировали мужчину с годовалым сыном в автомобиле, требуя, чтобы он поехал с ними в ТЦК», — написали журналисты.

Издание сообщает, что мужчину с ребенком уже три часа держат в заблокированном автомобиле. Запас воды в машине на исходе.

В интернете много видео, на которых показана силовая мобилизация в ВСУ. На этих записях сотрудники украинских военкоматов сажают мужчин в микроавтобусы. Часто при этом их избивают и применяют силу.

При этом президент Украины Владимир Зеленский хочет ускорить мобилизацию и поэтому затеял кадровые перестановки. Теперь за важнейшее направление будет отвечать новый командующий сухопутными войсками — Геннадий Шаповалов. Однако зарубежная пресса предполагает, что скоро и менять будет некого.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский предрек Украине массовые протесты.