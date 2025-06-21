Зеленского уличили в подготовке к тотальной мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает ускорить мобилизацию, поэтому проводит кадровые перестановки. Курировать важнейшее направление вместо Михаила Драпатого теперь будет новый командующий сухопутными войсками Геннадий Шаповалов, однако в британской прессе не исключили, что скоро менять уже будет некого.
Зачем Зеленскому перестановки
Газета Financial Times написала, что на фоне летнего наступления ВС России вопрос мобилизации обрел для Зеленского колоссальную значимость. Российская армия ужесточила атаки вдоль всей тысячекилометровой линии фронта — войска продвигаются на севере и востоке страны и выбивают украинских боевиков с позиций.
ВСУ столкнулись с катастрофической ситуацией, в том числе с острым дефицитом кадров. Но, несмотря на патовое положение, попытки реформировать процесс мобилизации и подготовку новобранцев продвигаются вяло, а в рядах ВСУ процветает дезертирство.
«Изменения назрели, это очевидно», — рассказал Зеленский вечером 19 июня.
Украинский президент начал проводить очередную перестановку: сместил с поста командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого и перевел его на другую должность вместе с рядом других высших офицеров. Через три недели на его место назначили Шаповалова.
Атмосфера страха и безразличие
Сам Драпатый позволял себе ряд скандальных высказываний о том, как на самом деле обстоят дела в военной сфере.
По словам экс-командира, в штабе царят «атмосфера страха», безынициативность, нежелание выслушивать замечания и безразличие к кадровым вопросам. Также он подтвердил, что между командованием и подразделениями наблюдается глубокий разрыв.
В Financial Times напомнили, что штаб ВСУ пытался решить кадровый голод разными способами, в том числе и мягкими реформами. Например, благодаря последним нововведениям недовольные солдаты могут перевестись в другую бригаду. Также власти сняли уголовную ответственность для дезертиров, которые добровольно вернулись на оставленные позиции.
Несмотря на смягчение правил, всеобщая мобилизация остается на Украине крайне непопулярной. Чтобы привлечь молодежь, руководство пошло на крайнюю меру — запустило новый формат службы по контракту. Мужчин от 18 до 24 лет завлекают на передовую финансовыми стимулами, предлагая единовременные выплаты в размере четырех тысяч евро.
Британская газета отметила, что денежная приманка для украинцев не сработала. В апреле военный советник президента Павел Палиса признал, что за несколько недель служить по программе пришли лишь около 500 новобранцев.