Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает ускорить мобилизацию, поэтому проводит кадровые перестановки. Курировать важнейшее направление вместо Михаила Драпатого теперь будет новый командующий сухопутными войсками Геннадий Шаповалов, однако в британской прессе не исключили, что скоро менять уже будет некого.

Зачем Зеленскому перестановки

Газета Financial Times написала, что на фоне летнего наступления ВС России вопрос мобилизации обрел для Зеленского колоссальную значимость. Российская армия ужесточила атаки вдоль всей тысячекилометровой линии фронта — войска продвигаются на севере и востоке страны и выбивают украинских боевиков с позиций.

ВСУ столкнулись с катастрофической ситуацией, в том числе с острым дефицитом кадров. Но, несмотря на патовое положение, попытки реформировать процесс мобилизации и подготовку новобранцев продвигаются вяло, а в рядах ВСУ процветает дезертирство.

«Изменения назрели, это очевидно», — рассказал Зеленский вечером 19 июня.

Украинский президент начал проводить очередную перестановку: сместил с поста командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого и перевел его на другую должность вместе с рядом других высших офицеров. Через три недели на его место назначили Шаповалова.