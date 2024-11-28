Не хоронят и не вывозят. Командование ВСУ бросило тела погибших боевиков в Курской области

РИА «Новости»: ВСУ не эвакуируют и не хоронят тела убитых

Украинское командование не вывозит и не хоронит военнослужащих ВСУ, убитых в Курской области. Об этом РИА «Новости» рассказал взятый в плен замкомандира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной мехбригады Василий Машико.

Военнослужащий ВСУ раскритиковал решение командования оставлять тела на поле боя.

«Ну, запах [от них] уже такой шел, что или закопать, или забрать, потому что все. Я не могу это понять. Я бы забирал», — отметил пленный.

По информации издания, Машико попал в плен ВС России в ноябре 2024 года.

Ранее газета The Economist выяснила мнение украинских военных о конфликте. Украинцы устали от боевых действий, поэтому многие согласны пойти на территориальные уступки, чтобы урегулировать ситуацию. ВС России продолжают наступать, и это подрывает моральный дух военнослужащих ВСУ, отметило издание.