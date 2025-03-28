Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего экстремиста в Крыму

Сотрудники ФСБ при поддержке Центра по противодействию экстремизму МВД задержали в Крыму 18-летнего радикала за подготовку теракта, нападения на жителей и поддержку экстремизма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным следствия, молодой человек готовил поджог мечети, за который ему обещали выплатить тысячу долларов. Кроме того, был администратором в неонацистском Telegram- канале и передавал другим жителям коктейли Молотова и другое оружие из схрона.

Также задержанный нападал на людей, портил их имущество и рисовал экстремистские символы. За все это он получал от СБУ вознаграждение в криптовалюте.

пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю
Фото: пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю
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пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю
Фото: пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю
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пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю
Фото: пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю
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ФСБ возбудила против радикала уголовное дело. У него изъяли коктейли Молотова, ножи, перцовые баллончики, краску и средства связи. Устанавливается возможный круг его соучастников.

Ранее в Крыму задержали жительницу Джанкоя, которая работала на украинские спецслужбы и передавала им информацию.

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