Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего экстремиста в Крыму

Сотрудники ФСБ при поддержке Центра по противодействию экстремизму МВД задержали в Крыму 18-летнего радикала за подготовку теракта, нападения на жителей и поддержку экстремизма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным следствия, молодой человек готовил поджог мечети, за который ему обещали выплатить тысячу долларов. Кроме того, был администратором в неонацистском Telegram- канале и передавал другим жителям коктейли Молотова и другое оружие из схрона.

Также задержанный нападал на людей, портил их имущество и рисовал экстремистские символы. За все это он получал от СБУ вознаграждение в криптовалюте.