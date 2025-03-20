ФСБ задержала работавшую на ГУР жительницу Джанкоя

Оперативники ФСБ задержали жительницу Джанкоя в Крыму за передачу данных спецслужбам Украины. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Силовики установили, что 28-летняя подозреваемая подписалась на Telegram-канал, созданный главным управлением разведки министерства обороны Украины для организации разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности в России. Она выразила готовность предоставлять услуги по сбору необходимых сведений.

Куратор связался с ней, и по его заданию крымчанка выезжала на указанные им места, фотографировала находящиеся там объекты, сообщала информацию. Также женщина по своей инициативе отправляла представителям украинским спецслужб данные о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее за передачу данных о ВС России Украине арестовали жительницу Херсонской области. Женщина собирала сведения о размещении российских военных и боевой техники в Херсонской области.