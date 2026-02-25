Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на аэродроме в Краснодарском крае

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который украинские спецслужбы планировали на одном из военных аэродромов в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным следствия, 39-летний россиянин вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и предложил сотрудничество. Затем по заданию куратора мужчина начал снимать на фото и видео военные объекты в регионе, а позднее изготовил коктейли Молотова, чтобы поджечь самолет.

Однако сотрудники ФСБ сумели вычислить и задержать его. Возбуждено уголовное дело о государственной измене и приготовлении к теракту, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Ставрополе ликвидировали преступника, готовившего теракт на День защитника Отечества.