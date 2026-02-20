Готовившего теракт на 23 Февраля ставропольца ликвидировала ФСБ

Правоохранители ликвидировали жителя Ставрополя, подозреваемого в подготовке теракта на 23 Февраля. Мужчина оказал сопротивление при задержании, сообщил ЦОС ФСБ.

Преступник действовал по заданию украинских спецслужб, которые поручили ему устроить диверсию во время празднования Дня защитника Отечества.

Террорист планировал подорвать здание ставропольского филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и расположенный рядом с ним сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга.

Он получил инструкцию по изготовлению взрывчатки, купил комплектующие и спрятал их в тайнике. Силовики попытались задержать террориста, когда он 19 февраля пришел к схрону с СВУ.

«При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем», — уточнили в ФСБ.

Никто из правоохранителей не пострадал.

Ранее сотрудники ФСБ накрыли террористическую ячейку в забайкальской колонии. Преступники вербовали сторонников и собирали деньги на финансирование террористов.