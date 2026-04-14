ФСБ сорвала теракт против высокопоставленного силовика в Москве

Силовики задержали троих граждан России, Молдавии и Украины за попытку совершения теракта в Москве против высокопоставленного правоохранителя. Они планировали применить заминированный электроскутер, сообщили в ЦОС ФБР.

Среди подозреваемых россиянин 2009 года рождения, молдаванин 1991 года рождения и украинец 1980 года рождения.

Следствие установило, что гражданин Украины — военнослужащий ВСУ и принимал участие в боевых действиях в ДНР, Сумской и Запорожской областях. В марте 2025 года боевика завербовала СБУ и направили в Москву для проведения разведки и убийства.

По заданию куратора боевик изъял компоненты взрывного устройства из схрона, затем собрал СВУ с поражающими элементами и спрятал его в багажнике электроскутера.

Гражданина Молдавии завербовали в декабре 2025 года в Кишиневе. В день подготовки теракта он арендовал автомобиль, заблаговременно приехал к бизнес-центру и начал онлайн-трансляцию для показа последствий планировавшегося подрыва в режиме реального времени.

Россиянин по заданию СБУ за вознаграждение провел видеосъемку для определения места парковки электроскутера с бомбой, закамуфлированной под пауэрбанк, и переправил ее куратору.

