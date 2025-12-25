Сотрудника ГУР Украины включили в перечень террористов прямо в день рождения

Сотрудник украинской военной разведки Рустем Фахриев, готовивший теракт против российского военнослужащего в Крыму, пополнил перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщили на сайте ведомства .

«Фахриев Рустем Саитхалилович, 25.12.1984 г. р., г. Абинск Краснодарского края», — говорится в списке.

Для теракта он завербовал нескольких жителей Крыма. Одного из них, который и должен был заложить взрывчатку под днище автомобиля, попытались задержать сотрудники ФСБ. Боевик открыл по ним стрельбу и был убит. При осмотре тела у мужчины нашли средства связи и фрагменты взрывного устройства.

Еще одного пособника удалось взять живым, против него возбудили уголовное дело.

Позже стало известно, что, когда Фахриев готовил теракт, он был готов убить кого угодно, даже жену или ребенка своей жертвы.