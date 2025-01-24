Житель Белгородской области получил ранения из-за детонации боеприпаса

Житель поселка Октябрьский Белгородской области получил минно-взрывную травму средней степени тяжести из-за детонации боеприпаса. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, пострадавшему мирному жителю оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Мужчину с минно-взрывной травмой в состоянии средней степени тяжести бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу», — отметил губернатор.

На место ЧП прибыли оперативные службы. Подробности случившегося Гладков не рассказал.

Ранее из-за атаки беспилотников ВСУ в Рязанской области пострадал один человек. Ранения получил 53-летний сторож — ему повредило ногу. В результате падения обломков дронов вспыхнул пожар на территории нефтезавода.

Помимо Рязанской области ВСУ в ночь на 24 января попытались ударить по Брянской, Курской, Саратовской, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Тульской, Липецкой и Орловской областям, а также по Крыму, Москве и Подмосковью.