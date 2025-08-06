ВСУ предрекли «огромнейший котел» после потери Часова Яра

Марочко: окопавшиеся в Константиновке боевики ВСУ могут оказаться в котле

Украинские боевики, закрепившись в Константиновке после потери Часова Яра, могут оказаться в «огромнейшем котле». Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, его слова привело РИА «Новости» .

«Украинские боевики серьезно засели в Константиновке, <…>, но с ними это может сыграть злую шутку, <…> поскольку продвижение западнее Часова Яра по направлению Дружковки и юго-западнее на север может просто перерезать логистические пути, и, по сути, украинские боевики окажутся в таком огромнейшем котле», — высказал мнение Марочко.

Он предположил, что окопавшись в Константиновке, солдаты ВСУ готовятся к длительной обороне населенного пункта.

Российские войска освободили Часов Яр 31 июля, через четыре дня штурмовики сообщили об окончании зачистки окраин города от украинских боевиков. Противник отступил в сторону Константиновки.