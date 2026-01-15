Мэр Харькова заявил о разрушении крупного объекта критической энергосистемы

Крупный объект критической энергетической инфраструктуры разрушен в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале .

По его словам, в городе развернули круглосуточный штаб.

«Противник разрушил крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте — аварийные службы и профильные специалисты. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия вражеских ударов и сохранять контроль над ситуацией», — написал Терехов.

Мэр отметил, что рассчитывает на профессионализм городских служб.

«Я верю в наших коммунальщиков и энергетиков — они уже не раз доказывали, что могут работать в самых сложных условиях. Мы готовились к различным сценариям и сейчас действуем четко и ответственно. Мы будем предоставлять информацию оперативно и по существу», — добавил он.

