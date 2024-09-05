Директор учебного центра ВСУ объяснил большое число погибших военных в Полтаве

NYT: курсанты ВСУ не успели добежать до бомбоубежища в Полтаве

Ракета попала в учебно-тренировочный центр связи в Полтаве во время занятий, когда военные находились в учебных аудиториях. Об этом газете The New York Times заявил глава училища ВСУ Игорь Мацюк.

Он подтвердил, что в здание попали две ракеты, и курсанты не успели добраться до бомбоубежища.

«Те, кто находился в классах рядом с убежищем и сумел быстро добраться туда, выжили», — подчеркнул Мацюк.

По данным источника издания, в центре готовили военных, использующих радиоэлектронное оборудование.

ВС России атаковали военный объект 4 сентября. По информации Минобороны, иностранные инструкторы готовили в центре специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников. После подготовки они участвовали в атаках на гражданские объекты на российской территории.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис предположил, что в полтавском центре находились специалисты, которых шведы готовили к управлению авиационным комплексом радиообнаружения и наведения. Эксперт подчеркнул, что ракетная атака ВС России нанесла сильнейший урон Украине.