Сотни свиней сбежали с ферм под Курском после нападения ВСУ

46ТВ: в приграничье в Курской области с ферм разбежались сотни свиней

После вторжения ВСУ сотни свиней не успели эвакуировать с ферм в Курской области. Животные разбежались и одичали, сообщил сайт 46ТВ .

Издание опубликовало снятый в Кореневском районе ролик. На кадрах видно, как сотни свиней бегают вдоль дороги и блокируют движение автомобилей.

Автор ролика за кадром отмечает, что животные перерыли всю обочину и ведут себя как дикие. Он предположил, что такое количество свиней собралось в одном месте из-за кукурузного поля.

Ранее волонтеры эвакуировали в Курской области около 60 кошек и собак, запертых в домах. Питомцев вывезли из Кореневского и Глушковского районов. Руководитель проекта помощи животным на линии фронта Евгения Михайлова объяснила, что некоторые жители оставили дома животных в надежде скоро вернуться, но не смогли этого сделать.