Волонтеры вывезли из запертых домов под Курском около 60 кошек и собак

Донецкие волонтеры вывезли несколько десятков кошек и собак из приграничных районов Курской области. Об этом ТАСС рассказала руководитель проекта помощи животным на линии фронта Евгения Михайлова.

Эвакуацию населения из Кореневского и Глушковского районов объявили еще в середине августа. Но хозяева не забирали питомцев в надежде вернуться. Михайлова уточнила, что добровольцы вывозили кошек и собак, которые были закрыты в домах без воды и еды.

«В некоторых случаях люди не могли добраться до животных из-за отсутствия транспорта, или им не позволяет возраст. В некоторых ситуациях мы не знаем, что случилось с хозяевами» — отметила она.

По ее словам, всего получилось спасти около 60 питомцев. Однако часть покинутых животных, к сожалению, погибла, резюмировала волонтер.

Ранее 37 бездомных собак эвакуировали из пострадавших районов Курской области. Их разместили в поселке Торфяное на базе Московского государственного зоологического парка.