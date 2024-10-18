Военный усомнился в способности ВСУ возвести укрепления в Курской области

Вооруженные силы Украины вряд ли успеют возвести полноценные бетонные укрепления в Курской области. Таким мнением с Lenta.ru поделился военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.
По его словам, Вооруженные силы России продвигаются достаточно быстро и смогут воспрепятствовать ВСУ.
«Все дороги простреливаются. Так что никакого оптимизма в вопросе возведения полноценных оборонительных сооружений для ВСУ я не вижу», — подчеркнул полковник.
Telegram-канал Shot днем 18 октября сообщил об освобождении населенного пункта Плехово в Суджанском районе. Артиллеристы обстреляли украинских боевиков в Судже.
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