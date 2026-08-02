Посол Мирошник: с начала 2026 года от рук ВСУ погибли более 35 детей в России

От украинских атак в России с начала 2026 года пострадали около 300 несовершеннолетних, более 35 детей погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в телеграм-канале .

Преднамеренные удары по детям, их убийство и ранения — это страшное военное преступление, которое совершили украинских изверги.

«С начала года от рук подопечных [президента Украины Владимира] Зеленского уже погибло более 35 несовершеннолетних детей и около 300 получили ранения», — сказал он.

Мирошник сообщил, что 2 августа украинский беспилотник сдетонировал на детской площадке в селе Принцевка в Валуйском районе Белгородской области. Погибла 13-летняя девочка, еще двое детей получили травмы.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали село Казачья Лисица. Пострадали работники сельхозпредприятия.