«Состояние тяжелое». Раненого оператора Первого канала доставят в Москву

Оператора Первого канала Дмитрия Волкова, пострадавшего во время работы в зоне боевых действий в приграничье Белгородской области, эвакуируют в Москву. Об этом РИА «Новости» заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Дмитрий Волков будет сегодня эвакуирован на лечение в Москву. Он получил травмы и ожоги, состояние оценивается как тяжелое», — сказал он.

Кузнецов добавил, что пострадавший сотрудник Первого канала получил необходимую медицинскую помощь от врачей Курской области, которым удалось стабилизировать его состояние. За координацию лечения отвечает федеральный Центр медицины катастроф Минздрава России.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Волков получил серьезные ранения и его подключили к аппарату ИВЛ.

Съемочная группа Первого канала подорвалась на украинской мине во время работы в Белгородской области на границе с Украиной. Коллега Дмитрия Волкова, военный корреспондент Анна Прокофьева, погибла на месте.