Состояние агонии. Киевскому режиму предрекли крах из-за убийства детей

Гибель девочки в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь нужно расценивать как акт терроризма. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Он отметил, что украинские власти применяют подобные методы ведения конфликта, тем самым демонстрируя, что современный киевский режим достиг состояния агонии и приближается к своему концу.

«Это не агрессия, это откровенный терроризм. Я уверен, что это агония, когда доходят до терроризма — это один из признаков того, что киевскому режиму приходит конец», — заявил Мурадов.

Ранее в московской больнице умерла 15-летняя девочка, которая пострадала при ударе ВСУ по Севастополю 30 ноября. Школьница получила серьезные травмы от осколка воздушного объекта, когда гуляла в парке Победы. Пострадавшую доставили в больницу, но позже было решено транспортировать ее в Москву.