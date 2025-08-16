Сенатор Грэм допустил окончание конфликта на Украине задолго до Рождества

В случае трехсторонней встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского украинский конфликт закончится задолго до Рождества. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм*.

По его словам, инфраструктура сдерживания, которую так и не смогли создать бывшие американские президенты Барак Обама и Джо Байден, поможет предотвратить новый конфликт.

«Если трехсторонняя встреча действительно состоится, то я с оптимизмом смотрю на то, что конфликт закончится задолго до Рождества», — сказал Грэм*.

Трамп заявлял о начале подготовки трехсторонней встречи, в которой, помимо него, примут участие Владимир Путин и Владимир Зеленский. Глава киевского режима уже дал согласие на такой формат встречи.

После встречи с Путиным Трамп провел продолжительный разговор с Зеленским. Тему беседы в Белом доме раскрывать не стали.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.