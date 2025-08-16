Трамп после встречи с Путиным провел телефонный разговор с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп после встречи с российским президентом Владимиром Путиным провел длительную телефонную беседу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Белом доме.

Детали разговора не уточняются.

Завершив беседу с украинским президентом, Трамп приступил к разговору с коллегами по НАТО. Тему этих контактов в Белом доме также не раскрыли.

Ранее стало известно, что в Совфеде назвали встречу российского лидера с главой Соединенных Штатов совместным успехом президентов. Каждый из них внес большой личный вклад, чтобы добиться максимально возможного результата на саммите.