Зеленский согласился встретиться с Путиным

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом в трехстороннем формате. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«Украина подтверждает, что готова работать ради мира максимально продуктивно. Трамп проинформировал о встрече с российским руководителем и основных пунктах разговора. Важно, что США оказывают влияние на развитие ситуации», — написал он.

Зеленский поддержал предложение Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — Америка — Россия.

«Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров и трехсторонний формат подходит для этого», — добавил президент Украины.

Также он добавил, что Европа должна участвовать на всех этапах урегулирования. Зеленский отметил, что от американской стороны якобы исходят положительные сигналы по поводу обеспечения безопасности Украины.

Портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что Зеленский планирует прилететь в США 18 августа. Трамп провел с ним телефонный разговор после встречи с Путиным.