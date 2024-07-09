«Соответствуют всем стандартам». В Минобороны оценили качество экипировки бойцов СВО
Замглавы МО Евкуров заявил, что в зоне СВО достаточно боевой экипировки
Боевая экипировка для всех бойцов СВО соответствует стандартам. Об этом в программе «Соловьев Live» рассказал заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.
Он подчеркнул, что обмундирования достаточно во всех группировках Вооруженных сил России.
«Боевая экипировка — что каски, что бронежилеты — они соответствуют всем стандартам, бойцы их получают», — добавил Евкуров.
Глава Минобороны Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин ранее провели совещание по вопросам поставок БПЛА войскам. Российские регионы с самого начала спецоперации оказывают помощь армии в поставках техники и экипировки, отметил министр обороны.