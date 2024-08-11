Соловьев рассказал о росте числа желающих подписать контракт с Минобороны

Соловьев: после атаки на Курск число желающих подписать контракт с МО выросло

После атаки украинских националистов на Курскую область число желающих заключить контракт с Минобороны увеличилось. Об этом рассказал телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев, его слова привело РИА «Новости» .

«После событий в Курской губернии, что очень важно, возрос поток [желающих подписать контракт]. Для наших людей это в первую очередь вопрос отношения к Родине, а не только материального вознаграждения», — сказал журналист.

Соловьев подчеркнул, что для решивших подписать контракт настоящей мотивацией является любовь к России, а не деньги.

ВСУ 6 августа совершили атаки на Курскую область. Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов докладывал президенту России Владимиру Путину, что продвижение противника остановлено.

Официальный представитель МИД Мария Захарова расценила действия ВСУ как террористический акт.