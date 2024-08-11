Ударам ВСУ по российским регионам дали оценку в МИД

Захарова назвала терактом удары ВСУ по российским регионам

Фото: РИА «Новости»

Россия решительно осуждает террористические варварские акты киевского режима против ряда регионов страны. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Не сомневаемся, что исполнители и организаторы этих преступлений, в том числе зарубежные кураторы, понесут ответственность за это. Жесткий ответ Вооруженных сил России не заставит себя ждать», — сказала она.

Дипломат добавила, что украинские атаки беспилотниками и ракетные обстрелы российских регионов носят выраженный террористический характер.

«Призываем в очередной раз международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова раскритиковала AFP из-за материала о якобы соблюдении Украиной норм гуманитарного права.

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