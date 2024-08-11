Ударам ВСУ по российским регионам дали оценку в МИД
Захарова назвала терактом удары ВСУ по российским регионам
Россия решительно осуждает террористические варварские акты киевского режима против ряда регионов страны. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.
«Не сомневаемся, что исполнители и организаторы этих преступлений, в том числе зарубежные кураторы, понесут ответственность за это. Жесткий ответ Вооруженных сил России не заставит себя ждать», — сказала она.
Дипломат добавила, что украинские атаки беспилотниками и ракетные обстрелы российских регионов носят выраженный террористический характер.
«Призываем в очередной раз международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков», — подчеркнула Захарова.
Ранее Захарова раскритиковала AFP из-за материала о якобы соблюдении Украиной норм гуманитарного права.