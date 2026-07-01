«Солнцепек» спалил опорный пункт ВСУ у Красного Лимана
Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» открыл путь штурмовым группам на Красный Лиман, ударив по опорному пункту украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Разведка вскрыла местонахождение украинских военнослужащих под красным Лиманом, они скрывались на укрепленной позиции. Получив координаты, расчет ТОС-1А «Солнцепек» из состава 176-го отряда РХБ защиты 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» выдвинулся на огневую позицию.
Пока артиллеристы наносили удары термобарическими снарядами с земли, беспилотники корректировали атаку с воздуха. Опорный пункт Вооруженных сил Украины не устоял, тем самым открыв путь штурмовикам.
Ранее Минобороны показало работу FPV-перехватчиков на Краснолиманском направлении. Они атаковали украинские дроны R-18.