Минобороны поделилось кадрами боевой работы артиллеристов и операторов БПЛА

Российские военные на Краснолиманском направлении уничтожают вражеские беспилотники и пункты управления. Кадры боевой работы подразделений группировки «Запад» опубликовала пресс-служба Минобороны в «Максе» .

«Операторы FPV-перехватчиков протаранили несколько вражеских БПЛА R-18 в районе Красного Лимана», — написали в комментарии к видео, на котором камера приближается вплотную к летящим FPV-дронам.

Также показали выстрелы из артиллерийских орудий из различных укрытий.

По сообщению пресс-службы, расчет орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии ликвидировал пункт управления украинскими БПЛА в районе Красного Лимана.

Ранее российские военные заняли пять опорных пунктов и 43 здания в Красном Лимане. Они продвигаются на запад, уничтожая разрозненные подразделения противника.