Солдаты ВСУ сдались в плен с криками «у нас дети»

Российские военнослужащие в одном из опорников взяли в плен двух украинских боевиков, которые сдавались с криками, что у них есть дети. Об этом РИА «Новости» рассказал стрелок Южного военного округа с позывным Горец.

«Зашли в блиндаж, закинули пятишку (взрывное устройство — прим. ред.). Оба начали сдаваться, кричали: „У нас дети, мы сдаемся“. Они вышли и сдались, а третий не выходил», — рассказал Горец.

Российские бойцы несколько раз призывали оставшегося в опорнике боевика ВСУ сложить оружие, но в ответ он вышел и направил на Горца автомат. Напарник военнослужащего ликвидировал противника.

Один из военнопленных рассказал, что его мобилизовали и направили в опорник обманом, против воли. Украинцу пообещали отправить в блиндажи копать окопы, а в итоге попал на передок. Украинец заявил, что он «за Россию» и давно хотел сдаться.

